В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал глава администрации Березовки

Валерия Борисенко доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника автомобиль в поселке Березовка, ранен глава населенного пункта Валерий Борисенко.

Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"Вражеский беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка. Главу Березовки Борисенко Валерия Викторовича доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения лица и плеча", - говорится в сообщении.