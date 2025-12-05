В порту Темрюка тушат пожар после атаки БПЛА

Площадь возгорания составляет 1,3 тыс. кв. м

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Площадь пожара в порту Темрюка, возникшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), составляет 1,3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее в оперштабе сообщали, что в результате атаки беспилотников повреждения получила портовая инфраструктура в Темрюке. Персонал был эвакуирован, никто не пострадал.

"Площадь пожара в порту Темрюка составляет 1 350 кв. м. Продолжается тушение пожара, который возник в результате атаки беспилотников", - говорится в сообщении.

В оперштабе региона уточнили, что всего к ликвидации пожара привлечено 68 человек и 26 единиц техники.