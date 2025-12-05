Ущерб от незаконной майнинг-фермы в КБР составил около 5,8 млн рублей

Нарушители размещали машины в шумобоксах

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. Около 5,8 млн рублей составил ущерб, причиненный энергетическому комплексу Кабардино-Балкарии (КБР) в результате майнинг-хищения. Нарушители размещали машины в шумобоксах, сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"В ходе рейда энергетики обнаружили факт незаконного подключения к электрическим сетям двух ветхих нежилых зданий, расположенных на заброшенном участке. При осмотре места выявлено 21 специальное устройство, предназначенное для майнинга криптовалюты. Аппараты для добычи цифровых активов разместили в двух фанерных ящиках-шумобоксах, заколоченных гвоздями", - отметили в "Россетях".

Майнинг-хищение пресекли в селении Старый Черек Урванского района КБР. Объем похищенного энергоресурса превысил 764 тыс. кВт⋅ч. Ущерб, нанесенный сетевому комплексу региона, оценен в 5,8 млн рублей.

Специалисты составили акт о безучетном потреблении. Материалы передали в правоохранительные органы.

Правительство России с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в десяти регионах страны, в том числе в Кабардино-Балкарии.