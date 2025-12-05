Parisien: в Париже ограбили квартиру министра-делегата Лефевра

У Матье Лефевра украли драгоценности на сумму около €10 тыс.

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Министр-делегат, ответственный за экологический переход, Матье Лефевр стал жертвой грабителей, которые украли из его квартиры в Париже драгоценности на сумму около €10 тыс. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Воры проникли к нему домой вечером, когда там не было ни министра-делегата, ни его девушки. По данным источника в правоохранительных органах, следов взлома на двери нет, однако преступники могли вскрыть ее при помощи запасного ключа, который пара держала в почтовом ящике и который после ограбления исчез. Утверждается, что из расположенной близ Люксембургского сада квартиры не пропали никакие "чувствительные документы", воры забрали только драгоценности.

Ранее телеканал BFMTV сообщал об ограблении квартиры экс-президента Франции и действующего депутата Франсуа Олланда. Двое грабителей забрали его часы, которые удалось вернуть лишь спустя примерно неделю после ограбления, когда подозреваемые были задержаны.