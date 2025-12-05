Бойца ММА Исмаилова задержали по подозрению в осквернении памятника ветеранам МЧС

Его доставили в отдел МВД России по району Фили-Давыдково для выяснения обстоятельств произошедшего

Заур Исмаилов © Личная страница Заура Исмаилова в соцсетях

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в осквернении памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1986 года рождения. Его доставили в отдел МВД России по району Фили-Давыдково для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что подозреваемым оказался боец ММА Заур Исмаилов.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).