В Чувашии у двух жителей Башкирии изъяли около 40 кг наркотиков

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Чувашии в отношении двух жителей Башкирии, в автомобиле которых обнаружили около 40 кг наркотиков. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

"В Чувашии полицейские задержали жителей Башкортостана, перевозивших порядка 40 кг мефедрона и гашиша. По оперативной информации, водитель и пассажир забрали крупную партию наркотиков из <…> Ленинградской области и следовали в Уфу", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что внедорожник был остановлен на федеральной трассе М-7 "Волга" в Моргаушском округе Чувашии. Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали водителя и пассажира иномарки. "При понятых жители Уфы <…> заявили, что ничего запрещенного у них нет, но в ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли под капотом, в багажнике и салоне <…> 42 брикета и пакета с запрещенными веществами растительного и синтетического происхождения", - уточнили в министерстве.

По версии следствия, наркотики планировалось сбывать на территории Башкирии. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемые арестованы, иномарка помещена на спецстоянку.