Шлосберга арестовали по делу о дискредитации ВС РФ

Меру пресечения избрал Псковский городской суд

ПСКОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Псковский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя УМВД России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шлосберга Л. М. (в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов), которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ", - отмечается в сообщении.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Шлосберг отправлен в СИЗО до 2 февраля. Сторона защиты намерена обжаловать это решение. Лев Шлосберг не признает вину. "Уголовное дело - по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ в отношении Льва Шлосберга было возбуждено 3 декабря из-за репоста публикации в Telegram-канале, сделанного в феврале 2022 года. На следующий день ему предъявили обвинение", - сообщила пресс-служба партии "Яблоко" в своем Telegram-канале.