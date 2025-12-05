ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

Пострадали два человека

БЕЛГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали предприятие в Шебекине Белгородской области, пострадал мужчина. Еще один мирный житель получил повреждения при ударе дрона по многоквартирному дому в поселке Борисовка, сообщили в региональном оперштабе.

"В городе Шебекино мужчина получил баротравму в результате детонации FPV-дрона на территории предприятия. В Шебекинской ЦРБ пострадавшему оказана необходимая помощь, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.

В селе Нежеголь Шебекинского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство - в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор. В поселке Борисовка Борисовского округа в результате атак FPV-дронов на многоквартирный дом пострадал мужчина, в медучреждении ему диагностировали баротравму. "Помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение. В доме повреждены пять квартир. Еще один дрон ударил по машине - у транспортного средства поврежден кузов. В селе Беленькое вследствие атаки FPV-дрона повреждена дверь легкового автомобиля", - сообщили в оперштабе.

В хуторе Леоновка Валуйского округа при детонации дрона повреждены крыша и фасад частного домовладения. В селе Отрадное Белгородского округа дрон нанес удар по "Газели" - выбиты стекла и повреждена кабина, в селе Николаевка после детонации дрона повреждено остекление частного дома.

В селе Глотово Грайворонского округа от атак FPV-дронов в трех частных домах пробиты кровли, выбиты окна и посечены фасады, осколками посечен автомобиль. В селе Гора-Подол в результате ударов дронов повреждены забор частного дома и четыре автомобиля.