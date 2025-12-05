Главу рехаба "Неугасимая надежда" арестовали за незаконное лишение свободы

К потерпевшим применяли физическое насилие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Егорьевский суд арестовал руководителя реабилитационного центра АНО "Неугасимая надежда" Виталия Сережкина по делу о незаконном лишении свободы пациентов учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения Сережкину в виде содержания под стражей на срок 1 месяц 29 суток", - сказали в пресс-службе. Также суд арестовал на тот же срок троих сотрудников "Неугасимой надежды", которые занимались охраной постояльцев. Еще одному сотруднику избран домашний арест.

По версии обвинения, Сережкин создал организованную группу для незаконного лишения свободы пациентов рехаба, включая несовершеннолетних, под предлогом лечения от наркотической, алкогольной и иной зависимости. К потерпевшим применяли физическое насилие. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).