Суд Дагестана продлил арест известного в регионе проповедника

Мера пресечения для Ахмада Батлухского увеличилась еще на 1 месяц

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Суд продлил арест известному в Дагестане религиозному деятелю Ахмаду Батлухскому, который был задержан по делу о клевете. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

"Советский районный суд города Махачкалы сегодня продлил арест Ахмеда Магомедова (Батлухского) еще на 1 месяц", - написал он.

В начале ноября 2025 года Хадулаев сообщил об аресте Батлухского на выходе из самолета в аэропорту Махачкалы и возбуждении уголовного дела по ч.5 ст.128.1 УК РФ (клевета).