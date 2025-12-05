В Москве завели дело против опекуна, избивавшего детей альпинистским шнуром

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что женщина также помещала пострадавших в ледяную воду

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении опекуна, который избивал детей шнуром для альпинизма и обливал их ледяной водой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По материалам прокурорской проверки в отношении опекуна возбуждено уголовное дело по п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в ходе прокурорской проверки было установлено, что при проведении профилактического осмотра в образовательном учреждении у малолетнего мальчика выявлены множественные кровоподтеки травматического характера. Опекун объяснила это тем, что из ложно понятых целей воспитания наносила детям телесные повреждения шнуром от альпинистского снаряжения. "Мальчики 10 и 11 лет рассказали прокурору, что их опекун с сожителем предложили им "игру", суть которой заключалась в том, что им предстояло вытерпеть боль от ударов альпинистским шнуром. Также женщина помещала их в ледяную воду", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они изъяты у опекуна.