ВСУ атаковали автомобиль председателя избиркома Белгородской области

Транспортное средство получило серьезные повреждения, однако Игоря Лазарева на момент удара в нем не было

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника автомобиль председателя избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева, он не пострадал, сообщили в региональном оперштабе.

"Сегодня во время рабочей поездки в поселок Борисовка Борисовского округа вражеский беспилотник атаковал автомобиль Игоря Владимировича Лазарева, председателя избирательной комиссии Белгородской области. К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности - рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство", - сообщили в оперштабе.

Транспортное средство получило серьезные повреждения.