На Украине пьяный клирик раскольнической церкви устроил смертельное ДТП

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Нетрезвый клирик раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) устроил ДТП во Львовской области на западе страны, погиб местный житель. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

Клирик Дрогобычско-Самборской епархии ПЦУ Роман Гладкий за рулем BMW X5 начал совершать обгон, выехав на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем Ravon, водитель которого скончался на месте. Мужчина был отцом трех детей.

Позже экспертиза обнаружила в крови представителя раскольнической церкви 1,5 промилле алкоголя. Областной суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Клирику грозит до 10 лет лишения свободы.