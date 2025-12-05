В более 90 населенных пунктах Дагестана произошло отключение электроэнергии

Аварийно-восстановительные работы ведут три бригады специалистов

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Замыкание на линии привело к аварийному отключению электроснабжения в 92 населенных пунктах Дагестана. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 92 населенных пунктах трех муниципальных образований Республики Дагестан зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения в результате замыкания на линии. В зону отключения попадают три муниципальных района - Цунтинский район, Тляратинский район, Бежтинский участок. Всего в зоне отключения 92 населенных пункта", - говорится в сообщении.

По состоянию на 21:50 мск, удалось восстановить электроснабжение Тляратинского района. Еще два остаются без электроэнергии, в зону отключения попали 55 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы ведут три бригады специалистов.