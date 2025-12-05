В Удмуртии в ДТП с грузовиком и легковушкой погиб человек

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на трассе в Удмуртии, в результате один человек погиб и трое получили различные травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

"В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Nexia от полученных травм скончался на месте происшествия, трое его пассажиров и водитель автомобиля Scania получили травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

Авария произошла около 17:30 мск на 309-м км федеральной автомобильной дороги, проходящей по территории Малопургинского района республики. По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком Scania в составе с полуприцепом, в результате перевозимый груз упал на движущийся во встречном направлении автомобиль Foton.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Силами спасательных служб произведена деблокировка пострадавших. На месте происшествия организовано реверсивное движение.