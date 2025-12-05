В пригороде Воронежа обломки беспилотника повредили ЛЭП

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Линия электропередачи (ЛЭП) повреждена в пригороде Воронежа при падении обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. <…> При падении обломков повреждена линия электропередачи", - написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.