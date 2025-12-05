The Irish Times: в Ирландии расследуют появление БПЛА во время визита Зеленского

По информации газеты, выяснением обстоятельств инцидента занимается специальное детективное подразделение национальной полиции при содействии спецслужб Великобритании и Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

© Clodagh Kilcoyne-Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция Ирландии начала расследование по факту обнаружения неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были замечены в бесполетной зоне во время визита Владимира Зеленского в Дублин. Об этом сообщила газета The Irish Times.

По ее информации, выяснением всех обстоятельств случившегося занимается специальное детективное подразделение национальной полиции, которое привлекается к расследованию инцидентов, представляющих угрозу национальной безопасности, и противодействию терроризму. Помощь правоохранительным органам оказывают вооруженные силы и "международные партнеры в области безопасности". Как уточняет газета, речь идет о спецслужбах Великобритании и Евросоюза.

Источники The Irish Times сообщили, что сам Зеленский и люди на борту его самолета находились вне опасности. Телеканал RTE уточняет, что БПЛА были замечены в 10 км от побережья республики, к востоку от Хоута, пригорода Дублина.