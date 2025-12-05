NYT: в Японии задержали актера Джереми Харриса

Его подозревают в контрабанде наркотиков, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция Японии задержала американского драматурга и актера сериала "Эмили в Париже" (Emily in Paris, 2020 - по наст. время) Джереми Харриса в ноябре по подозрению в попытке ввоза наркотиков в страну. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на японских правоохранителей.

По информации издания, актера взяли под стражу 16 ноября после того, как таможенники в аэропорту города Наха (префектура Окинава) нашли у него в сумке экстази.

Газета отмечает, что Харрису может грозить до семи лет тюремного заключения, если ему предъявят обвинения.

Харрис известен по роли Грегори Эллиота Дюпре в сериале "Эмили в Париже". Он также является номинантом премии "Тони".