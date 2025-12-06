Пострадавшие в ДТП в Забайкалье остаются в реанимации

Еще 5 человек погибли в аварии

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Состояние пострадавших в аварии в Забайкалье, унесшей жизни пятерых человек, включая троих детей, оценивается как тяжелое, они остаются в реанимации. Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

"Пострадали мужчина и женщина 26 и 30 лет. Их доставили в Забайкальскую краевую клиническую больницу. Они в тяжелом состоянии, в реанимации", - сказала Немакина.

Авария произошла в 17:15 (11:15 мск) 5 декабря на 1 065-м километре федеральной дороги Р-258 "Байкал" (Иркутск - Улан-Удэ - Чита) недалеко от села Домно-Ключи Читинского района. Водитель автомобиля "Истана" 1982 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с микрогрузовиком, перевозившим дрова. В результате аварии водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, среди них трое детей. Еще двое пассажиров получили травмы. Водитель грузовика не пострадал.