В Горловке женщина погибла при атаке ВСУ

Ранения получили двое жителей города

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Мирная жительница погибла и еще двое пострадали в результате атак ВСУ на Горловку в ДНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько.

"В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница", - написал он.

Также, сообщил Приходько, при артиллерийском ударе со ВСУ в поселке Короленко ранены двое мирных жителей Горловки.