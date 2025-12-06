В Горловке женщина погибла при атаке ВСУ
Редакция сайта ТАСС
05:32
ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Мирная жительница погибла и еще двое пострадали в результате атак ВСУ на Горловку в ДНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница", - написал он.
Также, сообщил Приходько, при артиллерийском ударе со ВСУ в поселке Короленко ранены двое мирных жителей Горловки.