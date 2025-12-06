ЗАЭС несколько часов оставалась без внешнего энергоснабжения

Причиной стало срабатывание автоматической защиты

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Запорожская АЭС (ЗАЭС) несколько часов в ночное время оставалась без внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматической защиты, были подключены резервные дизель-генераторы. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"Сегодня ночью Запорожская атомная электростанция в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты. В соответствии с регламентами, для энергоснабжения собственных нужд объекта были штатно введены в работу резервные дизель-генераторы. Все системы безопасности функционировали в нормальном режиме", - говорится в сообщении.