В Ленобласти уничтожили несколько БПЛА

В регионе сохраняется режим воздушной опасности

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Несколько БПЛА уничтожены над Киришским районом Ленинградской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"Над Киришским районом уничтожены несколько БПЛА. Режим воздушной опасности сохраняется", - говорится в сообщении.

Опасность БПЛА была объявлена в 06:00 мск. В связи с этим возможно замедление мобильного интернета.