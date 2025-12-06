В Ленобласти уничтожили несколько БПЛА
Редакция сайта ТАСС
06:18
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Несколько БПЛА уничтожены над Киришским районом Ленинградской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
"Над Киришским районом уничтожены несколько БПЛА. Режим воздушной опасности сохраняется", - говорится в сообщении.
Опасность БПЛА была объявлена в 06:00 мск. В связи с этим возможно замедление мобильного интернета.