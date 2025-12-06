В Рязанской области поврежден многоэтажный дом из-за падения обломков БПЛА

На месте работают оперативные службы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Многоэтажный дом получил повреждения из-за падения обломков БПЛА в Рязанской области. Также обломки упали на территорию одного из предприятий, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.

"В течение ночи над территорией Рязанской области сбито 29 украинских БПЛА. Поврежден один многоэтажный жилой дом - возгорание на крыше оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Малков добавил, что на месте слаженно работают оперативные службы, проходит оценка материального ущерба.