"Страна": в Чернигове объект энергетики получил повреждение

По данным издания, местные власти информировали о возгорании на объекте

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Энергетический объект получил повреждение в городе Чернигове на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Официально местные власти эту информацию не подтверждали. Однако в пресс-службе Черниговского городского совета утром сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. Власти информировали о возгорании на объекте.

В ночь на 6 декабря в большинстве регионов Украины объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Чернигове, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Луцке, а также в районах Винницкой, Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.