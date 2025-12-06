В Одесской области энергетический объект получил повреждение

На фоне этого возникли перебои в электроснабжении и теплоснабжении в регионе, отметил глава администрации области Олег Кипер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Энергетический объект получил повреждение в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава администрации Одесской области Олег Кипер.

Он добавил, что на фоне этого возникли перебои в электроснабжении и теплоснабжении в регионе. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

В ночь на 6 декабря в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Сирены также работали в большинстве регионов Украины. Поступали сообщения о взрывах в Чернигове, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Луцке, а также в районах Винницкой, Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.