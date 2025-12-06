"Страна": во Львовской области начались перебои со светом после ночных взрывов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Перебои со светом начались во Львовской области на западе Украины в результате ночных взрывов. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Как отмечает издание, взрывы происходили в поселке Добротвор, где находится крупная угольная электростанция. Официально местные власти эту информацию пока не комментировали.

В ночь на 6 декабря в большинстве регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Поступали сообщения о взрывах в Чернигове, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Луцке, а также в районах Винницкой, Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.