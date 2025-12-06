ТАСС: в Татарстане арестовали участника нападения на десантников в 2000 году

Мужчина находится в СИЗО в Чистополе

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал участника нападения банды Басаева и Хаттаба на бойцов 6-й роты псковских десантников в Шатойском районе Чечни Илхома Шукурова, задержанного в Татарстане. Мужчина находится в СИЗО в Чистополе, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Шукуров арестован, находится в СИЗО", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали, что 2 декабря в трех регионах РФ были задержаны трое фигурантов уголовного дела. Наряду с Шукуровым, задержаны гражданин России Рустам Мурзагишиев (в Карачаево-Черкесии) и гражданин Украины Чингиз Савченко (в Смоленской области). Им предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что задержанные входили в состав незаконного вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которое в феврале 2000 года в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики напало на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной (Псковской) дивизии, выполнявших боевую задачу в ходе контртеррористической операции. В результате погибли 84 солдата и офицера.

Как отметила представитель СК, ранее совместно с ФСБ и МВД была установлена причастность к нападению на псковских десантников 52 лиц, 35 из них приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному, 7 лиц объявлены в розыск, в отношении 2 фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении трех участников уголовные дела рассматриваются судами. С пятью фигурантами проводятся следственные действия. Руководствуясь принципом неотвратимости наказания, следователи СК совместно с ФСБ и МВД продолжают устанавливать других участников банды.