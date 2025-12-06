Белгородская область подверглась атакам около 100 беспилотников ВСУ за сутки

При обстрелах пострадали жители

БЕЛГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. 13 муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам 100 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В Борисовском округе по поселку Борисовка, селам Беленькое, Грузское и Зозули совершены удары 13 беспилотников, два из которых сбиты. В поселке Борисовка в результате атак FPV-дронов пострадали четверо мужчин, в том числе глава администрации Березовского сельского поселения. <…> В поселке повреждены 14 квартир в двух МКД, административное и два коммерческих здания, семь автомобилей, среди которых машина председателя избирательной комиссии Белгородской области, в селе Беленькое - коммерческий объект и три автомобиля, в селе Грузское - объект инфраструктуры. <…> В Белгородском округе поселок Малиновка, села Николаевка и Отрадное атакованы пятью беспилотниками, три из которых подавлены и сбиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки дрона поврежден частный дом в хуторе Леоновка в Валуйском округе. Всего над муниципалитетом сбиты и подавлены 16 беспилотников. "В Волоконовском округе по селу Волчья Александровка, хуторам Зеленый Клин и Хуторище нанесены удары трех беспилотников, из которых два подавлены. В селе Волчья Александровка при атаке дрона на коммерческий объект ранены двое мужчин. Помощь оказана, лечение продолжают амбулаторно", - сообщили в оперштабе.

Оперштаб информирует, по Грайворонскому округу выпущено 23 боеприпаса в ходе 7 обстрелов и произведены атаки 16 беспилотников, из которых 3 подавлены и сбиты. В селе Гора-Подол повреждены забор частного дома, четыре машины, в селе Глотово - четыре автомобиля, гараж и четыре частных дома. "В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Графовка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка нанесены удары 19 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино количество пострадавших в результате детонации FPV-дрона на территории предприятия увеличилось до двух человек", - добавили в ведомстве.

Также, по сообщениям оперштаба, беспилотники самолетного типа были сбиты над Алексеевским, Вейделевским, Краснояружским, Новооскольским, Ровеньским, Старооскольским, Чернянским округами. Последствий и пострадавших нет.