В Москве директора театра "Лица" Суетина госпитализировали с ножевым ранением

Мужчину нашли ночью в жилом доме на Планерной улице

Редакция сайта ТАСС

Директор музыкально-драматического театра "Лица" Павел Суетин © Официальный сайт музыкально-драматического театра "Лица"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Директор музыкально-драматического театра "Лица" Павел Суетин госпитализирован с ножевым ранением в Москве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, ночью в жилом доме на Планерной улице был обнаружен мужчина с телесными повреждениями. "Пострадавший госпитализирован. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о директоре музыкально-драматического театра "Лица" Павле Суетине.

Павел Суетин является директором театра с 2020 года.