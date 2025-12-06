В Киевской области повреждена энергетическая инфраструктура

Вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба не уточнил, в каком районе находится поврежденный объект

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Энергетическая инфраструктура получила повреждение в Киевской области Украины после ночных взрывов в регионе. Об этом сообщил вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Ранее о возможном повреждении энергообъекта в области также сообщали украинские СМИ. Кулеба и местные власти не уточнили, в каком районе находится поврежденный объект. При этом, по данным издания "Страна", ночью массовые взрывы произошли в городе Белая Церковь Киевской области. Издание также опубликовало видео с сильным задымлением в городе. Утром в пресс-службе Белоцерковской городской общины сообщили о возможных перебоях с теплоснабжением в некоторых районах города и загрязнении воздуха.

В свою очередь, энергетическая компания "ДТЭК Киевские электросети" информировала у себя на сайте о стабилизационных отключениях электроэнергии по всей Киевской области с 06:00 до 00:00 по приказу НЭК "Укрэнерго".

В ночь на 6 декабря в большинстве регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Поступали сообщения о взрывах в Чернигове, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Луцке, а также в районах Винницкой, Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.