В Иркутской области водитель легковой машины сбил трех пешеходов

Виновник скрылся с места ДТП

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля в Зиминском районе Иркутской области врезался в другую машину и сбил трех пешеходов на обочине, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД. После этого виновник аварии скрылся с места происшествия.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Хонда-Фит-шаттл" на подъезде к селу Кимильтей не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим вдоль дороги седаном Honda Accord, после чего выехал на обочину и наехал на трех человек. Виновник скрылся с места ДТП", - говорится в сообщении.

Пострадали три человека в возрасте от 18 до 19 лет. Сотрудники полиции устанавливают личность виновника ДТП.