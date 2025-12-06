В Хакасии автомобиль опрокинулся в кювет

Погибли три человека

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль слетел в кювет и перевернулся в Хакасии. Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, в ДТП три человека погибли, один пострадал.

"В результате ДТП автоледи получила телесные повреждения в виде травм шейного отдела позвоночника и головы. Пассажиры автомобиля: женщины 1984, 1992 и 1998 годов рождения от полученных травм скончались на месте ДТП. Погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в машине также находился подросток 2012 года рождения, который был пристегнут ремнем безопасности. Он не пострадал. По предварительным данным, женщина, которая находилась за рулем автомобиля, не справилась с управлением и съехала в левый кювет, после чего машина перевернулась. ДТП произошло около 10:00 (06:00 мск) на автодороге Абакан - Саяногорск.