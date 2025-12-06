В Москве устанавливают обстоятельства стрельбы

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции устанавливают обстоятельства стрельбы на Мичуринском проспекте в Москве, а также причастных к ней лиц.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, около 09:00 мск в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы, во дворе дома на Мичуринском проспекте. Прибывшими на место сотрудниками полиции факт противоправных действий не зафиксирован.

"Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к правонарушению, а также всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

В интернете появилось видео, на котором, по предварительным данным, мужчина сделал несколько выстрелов и передал пистолет женщине. Куда они целились, неизвестно.