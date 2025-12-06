В Индонезии более 900 человек стали жертвами наводнений

Пострадали более 4,2 тыс., сообщило Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями страны

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Не менее 908 человек стали жертвами сильных наводнений на индонезийском острове Суматра, пострадали более 4,2 тыс. человек. Об этом сообщило Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

Ранее сообщалось о почти 850 погибших и 2,7 тыс. пострадавших.

Больше всего погибших - 171 человек - в округе Агам провинции Западная Суматра. Более 400 человек продолжают числиться пропавшими без вести. В результате удара стихии повреждены более 100 тыс. домов.

Индонезия, Шри-Ланка и Таиланд на прошлой неделе оказались во власти циклонов, которые принесли обильные осадки. Наводнения сопровождались сходом оползней. Всего в трех странах погибли свыше 1,4 тыс. человек.