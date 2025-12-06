В Волге нашли мертвыми пропавших девушку и парня в Саратове

Причина смерти устанавливается

САРАТОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Тела пропавших 21-летнего молодого человека и 19-летней девушки были извлечены из Волги в Саратове. Причина смерти устанавливается, сообщило следственное управление СК России по Саратовской области в своем Telegram-канале.

Спасатели областной службы извлекли тела на Новой набережной около улицы Провиантской в реке Волге, говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 ноября 2025 года молодые люди покинули дом №1 по улице Вольской и до настоящего времени их местонахождение оставалось неизвестным. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

"Следователями следственного управления назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти", - говорится в сообщении.