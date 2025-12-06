В Петербурге начальника колонии арестовали за взятки

Руководство тюрьмы-колонии №4 создавало для рядовых заключенных невыносимые условия, а "авторитеты" предлагали им платить за поблажки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Начальник тюрьмы-колонии №4 задержан в Санкт-Петербурге по делу о получении взяток в крупном размере, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу в своем Telegram-канале. По решению Октябрьского районного суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Следствием совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц, в крупном размере), Следствие считает, что еще в конце 2022 года начальник колонии и пока не установленные сотрудники колонии решили создать организованную группу для вымогательства денег у заключенных. К осени 2023 года они вовлекли в эту схему авторитетного заключенного Т. (осужденного за заказные убийства) и других подобных ему. Руководство колонии создавало для рядовых заключенных невыносимые условия, а "авторитеты" предлагали им выход - платить за поблажки. Размер ежемесячной выплаты был установлен в 5 тыс. рублей с человека до конца срока его заключения. В итоге группа, по данным следствия, собрала с заключенных 443 478 рублей.