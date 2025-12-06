ТАСС: экс-главу комитета по культуре Челябинска арестовали

Против нее расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 февраля 2026 года в отношении задержанной накануне сотрудниками УФСБ России по Челябинской области экс-председателя городского комитета по культуре. В отношении нее расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Суд по ходатайству следователя избрал в отношении бывшего председателя городского комитета по культуре меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 5 февраля 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Накануне со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону сообщалось, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ, которые сопровождают расследование по уголовному делу. По данным следствия, с 18 января 2023 года по 3 июня 2024 года фигурант дала указание директору муниципального учреждения "Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина" заключить договор с коммерческой организацией на поставку аттракционов на сумму свыше 86 млн рублей, финансирование осуществлялось за счет субсидии в 400 млн рублей, выделенной на развитие и благоустройство учреждения. Согласно договору поставки, были переданы в собственность 68 объектов движимого имущества, ранее находившихся в пользовании учреждения по договору аренды. Подозреваемая знала, что ранее на площадке "Гулливер" парка планировались работы по демонтажу объектов капитального строительства, малых архитектурных форм и указанных аттракционов, также она знала, что часть приобретаемого имущества реализуется по завышенной стоимости, является для учреждения неликвидной и имеет значительный износ конструкций.

По данным силовиков, в результате злоупотреблений администрации города был причинен ущерб на сумму свыше 86 млн рублей.

В пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области сообщали ТАСС, что в уголовном деле фигурирует коммерческая фирма "Отдых".