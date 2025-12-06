"Страна": жители Одессы разбили микроавтобус военкомата и спасли мобилизованных

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Жители Одессы спасли насильно мобилизованных граждан, заблокировав микроавтобус сотрудников военкомата и выбив в нем окна. Соответствующее видео опубликовало издание "Страна".

На кадрах видно, как неравнодушные граждане бьют стекла в автомобиле и вытаскивают из него людей, в то время как сотрудники военкомата забаррикадировались в кабине и боятся оттуда выйти.

Когда произошел инцидент, издание не сообщает. Реакции властей на случившееся также пока не поступало.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.