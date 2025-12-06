В Оренбуржье главу отдела ОМВД арестовали за покровительство золотодобытчикам

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Кваркенский районный суд Оренбургской области отправил под стражу начальника отдела участковых ОМВД по Кваркенскому району, подозреваемого в покровительстве незаконным добытчикам золота. Об этом сообщается на странице суда во "ВКонтакте".

"Кваркенским районным судом рассмотрен материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику ОУУП и ПДН ОМВД России по Кваркенскому району, подозреваемому в превышении должностных полномочий. <...> Cуд удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 17 суток, то есть до 21 января 2026 года", - говорится в сообщении.

По версии органа предварительного расследования, подозреваемый с апреля по август 2025 года осуществлял покровительство деятельности неустановленных лиц, занимающихся незаконной добычей золота на территории Кваркенского района Оренбургской области.