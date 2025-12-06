На Камчатке работник погиб при утилизации судна

Пострадал еще один мужчина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Пневматический мешок разорвался при производстве работ по утилизации судна на Камчатке, один человек погиб, один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Камчатская транспортная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств травмирования работников на производственной территории на границе бухт Соленое озеро и Щитовая", - проинформировали в прокуратуре. Один из них погиб на месте, второй госпитализирован.

Инцидент произошел 6 ноября на производственной территории в ходе выполнения работ по утилизации поднятого на пирс и стоявшего на пневматическом мешке судна. Предположительно, пневматический мешок разорвался, отлетевшие части попали в находившихся рядом работников.