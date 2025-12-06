В Гваделупе при наезде авто на толпу пострадали около 20 человек

Водителя, который был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, задержали

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Нетрезвый водитель въехал в толпу на рождественском мероприятии в Гваделупе (заморская территория Франции в Атлантическом океане), по меньшей мере 19 человек пострадали. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его информации, три человека, в том числе 10-летний мальчик, находились после столкновения в критическом состоянии. Водителя, который был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, задержали.

Инцидент произошел 5 декабря в 19:45 по местному времени (6 декабря в 02:45 мск) на центральной площади города Сент-Анн.