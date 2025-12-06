В Москве задержали подозреваемых в стрельбе во дворе дома

Их доставили в отдел МВД России по району Тропарево-Никулино для дальнейшего разбирательства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе во дворе дома на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудниками полиции УВД по Западному округу Москвы задержаны трое граждан, двое мужчин и женщина, с внешними признаками опьянения, которые подозреваются в производстве выстрелов на Мичуринском проспекте", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что задержанные доставлены в отдел МВД России по району Тропарево-Никулино для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.

"Предмет, конструктивно схожий с пистолетом, изъят и направлен на экспертизу", - отметили в главке.