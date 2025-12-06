В Претории в подпольном баре убили 11 человек

Среди них было трое детей, сообщила официальный представитель полиции ЮАР бригадный генерал Атленда Мате

ПРЕТОРИЯ, 6 декабря. /ТАСС/. В ЮАР 11 человек, в том числе 3 детей, убиты в западной части Претории. Об этом сообщила официальный представитель полиции ЮАР бригадный генерал Атленда Мате.

"В баре, работающем без необходимой лицензии, произошло массовое убийство, - сказала она брифинге для прессы. - От полученных огнестрельных ран погибли 11 человек, младшему из них было 3 года. Еще 14 человек ранены, они госпитализированы".

Трое неизвестных проникли в расположенный в районе Солсвилл бар ранним утром в субботу и расстреляли находившихся там людей. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Ведутся поиски преступников.

Южно-Африканская Республика входит в десятку стран мира с наибольшим число убийств. В 2025 году, согласно данным полиции ЮАР, в стране в сутки убивают в среднем 62 человека.