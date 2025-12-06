В Псковской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Еще одного госпитализировали

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. В Псковской области три человека погибли, один был госпитализирован после столкновения легкового автомобиля "Опель" и грузовика "Вольво" на 338-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"По предварительной информации, на 338-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель Островского района водитель автомобиля "Опель" при выезде со второстепенной дороги налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем "Вольво", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель "Опеля" и два пассажира погибли до приезда скорой помощи, еще один пассажир легкового автомобиля был госпитализирован. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии.