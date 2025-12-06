Обвиняемых в убийстве мужчины в центре Москвы попросят арестовать

Злоумышленники ворвались в квартиру на Бутырском Валу, где нанесли хозяину не менее 29 ножевых ранений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Столичные следователи попросят суд об аресте обвиняемых в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, ранним утром 5 декабря двое злоумышлеников ворвались в квартиру жилого дома на Бутырском Валу в Москве, где нанесли хозяину квартиры не менее 29 ножевых ранений, а также ранили ножом его сожительницу, после чего скрыли следы преступления и покинули место происшествия. От полученных ранений мужчина умер, женщина доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

"Следователями столичного СК фигуранты задержаны. С ними проведен ряд следственных действий, им предъявлено обвинение. В ходе допроса один из обвиняемых признал вину в полном объеме и сообщил следствию, что совершил преступление из корыстных побуждений. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в столичном ГСУ СК.