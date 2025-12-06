В Таиланде локомотив протаранил пассажирский состав с туристами

Пострадали 18 человек, из которых 4 в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 6 декабря. /ТАСС/. В результате столкновения локомотива и пассажирского состава в провинции Канчанабури на западе Таиланда пострадали 18 таиландских и иностранных туристов. Об этом сообщила газета Khaosod.

Инцидент произошел 6 декабря на железнодорожной станции Намток, где пассажирские вагоны стояли в ожидании плановой смены локомотива. Вскоре подошедший тепловоз внезапно с большой силой врезался в пассажирский вагон, в результате чего находящиеся внутри люди получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам сотрудников станции, авария произошла из-за неисправности маневрового локомотива. Когда он двигался задним ходом к стоящим вагонам, у него, предположительно, отказали тормоза, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в консульском отделе посольства России в Таиланде, в диппредставительство информации от местных властей о возможных пострадавших россиянах не поступало.