В Белгороде из-за падения неустановленного боеприпаса ранен мирный житель

В части города и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил баротравму в результате падения неустановленного боеприпаса в Белгороде. В части города и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"ЧП произошло в результате прилета неустановленного боеприпаса. Мужчину, пострадавшего в Белгороде, бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу №2 г. Белгорода с предварительным диагнозом "баротравма". До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Энергетики восстанавливают электроснабжение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения снаряда поврежден грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна. Информация о последствиях уточняется, добавили в оперштабе.