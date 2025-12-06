В Ленобласти обнаружили части БПЛА после утренней атаки
17:38
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Пораженные части БПЛА обнаружили в районе деревни Глажево Ленинградской области. Об этом сообщил в официальном Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
"В районе деревни Глажево Киришского района обнаружены пораженные части БПЛА. На месте в течение дня работали взрывотехники", - говорится в сообщении.
Также элементы еще одного беспилотника нашли севернее промзоны города Кириши. Сам дрон был уничтожен.
Районная администрация помогает оперативным службам. Работы еще идут.