В Ленобласти обнаружили части БПЛА после утренней атаки

Помощь оперативным службам оказывает районная администрация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Пораженные части БПЛА обнаружили в районе деревни Глажево Ленинградской области. Об этом сообщил в официальном Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"В районе деревни Глажево Киришского района обнаружены пораженные части БПЛА. На месте в течение дня работали взрывотехники", - говорится в сообщении.

Также элементы еще одного беспилотника нашли севернее промзоны города Кириши. Сам дрон был уничтожен.

Районная администрация помогает оперативным службам. Работы еще идут.