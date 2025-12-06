ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие
Редакция сайта ТАСС
19:43

ВОРОНЕЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он. 

РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович