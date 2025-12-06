При пожаре в ярославском магазине пострадали три человека

Еще 64 эвакуированы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ярославские пожарные эвакуировали 64 человека из-за возгорания в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже многоквартирного дома. В результате происшествия пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"На улице Пирогова города Ярославля произошло загорание в продуктовом магазине на 1-м этаже пятиэтажного дома. К ликвидации пожара привлекались 28 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС России. Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано 64 человека, а также пожарными спасено 5 человек, из которых пострадали 3 жильца дома (48-летняя женщина и 2 мальчика 10 и 16 лет)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара уничтожен газетный киоск, поврежден банкомат, кассовые аппараты, игровой автомат, подвесной потолок на площади 100 кв. м, закопчены продукты питания, холодильное оборудование, витрины, стены, потолок, площадью в 400 кв.м. "Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети магазина. Пожар произошел 6 декабря", - отмечается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Ярославской области.